Российский полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил о том, что перенес операцию на плечевом суставе.

В своем «Инстаграме» футболист выложил фотографию из клиники, а также рассказал о своем состоянии.

«Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место. Операция прошла быстро и легко!», — отметил Ахметов, добавив, что восстановление должно пройти по этому же маршруту.

«Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии», – заключил Ахметов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Il’zat Akhmetov (@i.akhmetov77) 2 Июн 2020 в 9:11 PDT

Отметим, Ильзат Ахметов сейчас находится в одной из клиник Мюнхена. Сроки восстановления игрока пока неизвестны. Сезон в РПЛ возобновляется 19 июня.