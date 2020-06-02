Российский полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил о том, что перенес операцию на плечевом суставе.
В своем «Инстаграме» футболист выложил фотографию из клиники, а также рассказал о своем состоянии.
«Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место. Операция прошла быстро и легко!», — отметил Ахметов, добавив, что восстановление должно пройти по этому же маршруту.
«Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии», – заключил Ахметов.
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Отметим, Ильзат Ахметов сейчас находится в одной из клиник Мюнхена. Сроки восстановления игрока пока неизвестны. Сезон в РПЛ возобновляется 19 июня.
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