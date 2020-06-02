Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева оценила переезд Евгении Медведевой в Канаду.

В подкасте Sportrecs Туктамышева отметила, что эту тему уже сильно замусолили и она бы не хотела ее затрагивать. Если Медведева решилась на такой шаг и переехала в другую страну, значит, на то были причины.

«Я знаю Женю, просто так она бы этого не сделала. Для своего счастья иногда надо идти на кардинальные перемены в жизни. Вот и все», — сказала Туктамышева.

По мнению Туктамышевой, у Медведевой и Загитовой период взросления уже почти завершился. «Они хорошо выглядели на последних своих стартах. Прекрасно катались», — сказала Туктамышева.

Напомним, Евгения Медведева переехала в Канаду в 2018 году, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера.