Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о том, что он считает Чеченскую республику своим вторым домом.

В интервью Оксане Кравцовой Емельяненко отметил, что не чувствует себя гостем в этом регионе. «У меня прекрасные ассоциации с Чечней, это мой второй дом. Здесь я знаю все условия, традиции и законы», — сказал боец, добавив, что в регионе есть хороший тренировочный лагерь, в спортзале занимается много ребят.

«Мне здесь комфортно, я тут свой», — добавил Емельяненко, отметив, что сейчас он готовится к бою против Магомеда Исмаилова, а после этого поединка постарается отдохнуть.

Напомним, бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова должен состояться 24 июля, о чем сообщила пресс-служба АСА.