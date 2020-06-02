Петербургский «Зенит» возобновил групповые тренировки на базе в Удельном парке. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора игроки тренировались по группам, перед началом и после тренировки все игроки соблюдали социальную дистанцию.

На занятии тренеры, медики, а также административный персонал команды использовали маски и перчатки, о чем свидетельствуют фотографии с тренировки. Перед началом занятия весь инвентарь продезинфицировали.

Напомним, рестарт Российской Премьер-лиги назначен на 19 июня, первая игра «Зенита» пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве против ЦСКА 21 июня. Первый домашний матч после возобновления сезона команда Сергея Семака сыграет 26 июня против «Крыльев Советов».