Главные новости о коронавирусе в России и мире — в дайджесте от Nevasport.

423 741 человек — таково количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в России за все время пандемии. За последние сутки прибавилось еще 8863 новых заболевших. 186 985 человек в стране выздоровело, еще 5037 не смогли победить болезнь. По стране было проведено более 11,1 миллиона тестов на коронавирус.

По всему миру на вечер 2 июня зафиксировано 6 325 303 случая заражения коронавирусом. Первое место по-прежнему занимает США, по данным университета Джонса Хопкинса, в стране обнаружено более 1,82 миллиона зараженных. Второе место занимает Бразилия, где зафиксировано 526 тысяч зараженных. Россия остается на третьем месте, на четвертом — Великобритания (279 тысяч).

Стало известно, смогут ли в России к концу июня провести выпускные балы в школах. Пресс-служба Министерства просвещения РФ сообщила, что очные выпускные вечера пройдут 27 июня в тех регионах России, которые к тому моменту выйдут на третий этап снятия ограничений. Отмечается, что провести обычный выпускной вечер можно будет после завершения сдачи ЕГЭ. В Министерстве обороны отобрали 50 добровольцев среди военнослужащих, на которых будут проводится клинические испытания вакцины от коронавируса. Известно, что испытания будут проводить в городе Сергиев Посад-6 в Подмосковье на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.

Российские ученые работают над разработкой вакцины против коронавируса в виде йогурта. Вице-президент РАН Владимир Чехонин сообщил, что в данной вакцине антигены будут прикрепляться с бактериям-пробиотикам, которые в свою очередь содержатся в кисломолочых продуктах.