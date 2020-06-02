Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о реакции публики на свой легендарный номер под песню Бритни Спирс — Toxic.

В подкасте Sportrecs Туктамышева отметила, что не почувствовала себя первым номером в медийном плане, однако ее аудитория в соцсетях заметно увеличилась.

«После того номера за ночь подписалось, наверное, 20 тысяч человек. Каждый раз, когда проверяла, добавлялись несколько тысяч», — сказала фигуристка, отметив, что такого внимания не было, если бы она не выиграла турнир Skate Canada, где и презентовала номер.

По словам фигуристки, люди разделились на два лагеря — за и против показательного, однако в таких случаях и наступает пик популярности. «Я понимала, что экстравагантные выходки просто так не проходят. Я думаю, даже если это и плохо, то все равно номер обсуждают, и значит, это хорошо. И это была я — мой темперамент», — отметила спортсменка.