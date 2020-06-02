Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился опасениями насчет отмены серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса.

В интервью порталу RT Жулин заявил, что его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов сейчас находятся в нормальной рабочей форме, на карантине они много бегали и работали над растяжкой. «Раньше мы обычно катались до 25 мая, а готовиться к новому сезону начинали в Москве 15—20 июня», — отметил тренер.

По словам Жулина, в эти же сроки он и планирует начать работу с учениками, главное, что необходимо сделать — быстро восстановить кондиции на льду.

«Обидно, конечно, что мы, скорее всего, останемся без этапов Гран-при: все идет к тому, что их отменят», — сказал Жулин.

Напомним, ранее были отменены два этапа юниорской серии Гран-при, судьба всей серии пока неизвестна. Серия Гран-при по фигурному катанию среди взрослых стартует в середине октября.