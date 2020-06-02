Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина отреагировала на слова дизайнера Артемия Лебедева о том, что большой спорт не может жить без допинга.

В эфире с Марией Командной в «Инстаграме» Клишина назвала позицию Артемия Лебедева устаревшей. «По его словам, я могу дома сидеть и ждать, когда фармацевты выпустят новый препарат, который позволит мне выиграть соревнования», — сказала легкоатлетка.

По мнению Клишиной, большой спорт может существовать без допинга, для этого необходимо много тренироваться и иметь хорошее здоровье. «У многих до сих пор сидит стереотип, что без допинга никак. Даже у некоторых тренеров есть такие предубеждения», — сказала Клишина, добавив, что и в Америке есть такая проблема.

«Мне повезло, мне в России никто допинг не предлагал. Я никогда в это не ввязывалась», — заключила легкоатлетка.