Главные спортивные события дня — в дайджесте от Nevasport.

Появился календарь матчей «Зенита» на оставшуюся часть сезона

Российская Премьер-Лига опубликовала календарь матчей на оставшуюся часть сезона. Следующая встреча с участием «Зенита» состоится 20 июня: в рамках 23-го тура подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с московским ЦСКА.

«Зенит» приступил к тренировкам на базе в Удельном парке

Петербургский «Зенит» возобновил групповые тренировки на базе в Удельном парке. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора игроки тренировались по группам, перед началом и после тренировки все игроки соблюдали социальную дистанцию.

В CAS рассмотрят спор WADA и РУСАДА только в ноябре

Cпортивный арбитражный суд рассмотрит претензию Российского антидопингового агентства РУСАДА к WADA лишь в ноябре 2020 года. Список дел, которые будут рассмотрены с июня по ноябрь 2020 года, был опубликован на официальном сайте организации. Из-за пандемии коронавируса расписание заседаний было серьезно сдвинуто, работу CAS возобновит лишь с 5 июня. Заседания по делу РУСАДА и санкций WADA в адрес российского спорта назначены на 2-5 ноября 2020 года/

Стало известно, обнаружили ли в группе Плющенко больных коронавирусом

Стали известны результаты тестов на коронавирус, которые сдали подопечные Евгения Плющенко после приезда на базу «Юг Спорт» в Кисловодске. Об отрицательных результатах тестирования сообщил сам Евгений Плющенко, информацию об этом передает РИА Новости. Отметим, тренер прибыл в Кисловодск на автодоме вместе с младшей группой фигуристов, в которую вошли Софья Титова и Кирилл Сарновский.

Принято решение о старте сезона в Формуле-1

Руководство Формулы-1 приняло решение о том, что сезон-2020 стартует 5 июля. Как сообщает Sky Sports, сезон начнется двумя этапами Гран-при в Австрии, которые будут проведены 5 и 12 июля соответственно. Также сдвоенные гонки состоятся в «Сильверстоуне» 2 и 9 августа. Кроме того, в календарь внесены этапы Гран-при в Венгрии (19 июля), Испании (16 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября).

«Спасибо тем, кто вернул мое плечо на место»: Ильзата Ахметова прооперировали в Германии

Российский полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил о том, что перенес операцию на плечевом суставе. В своем «Инстаграме» футболист выложил фотографию из клиники, а также рассказал о своем состоянии. Оперировали игрока в Мюнхене. «Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место. Операция прошла быстро и легко!», — отметил Ахметов, добавив, что восстановление должно пройти по этому же маршруту.