Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о переезде в Санкт-Петербург.

По словам Маркизио, он перешел в «Зенит», а не в клуб из Серии А, чтобы не предавать «Ювентус».

Экс-футболист добавил, внутри у него всегда было желание поиграть за границей, так как это опыт для всей семьи, для детей – ходить в школу, для жены – в бытовом плане, потому что дома у нее было больше друзей, она не говорила по-русски.

«В команде говорили на английском и немного на испанском, потому что было много аргентинцев. В конце концов, поле – это самый простой и настоящий язык ног и головы», – сказал Маркизио, слова которого приводит Tuttosport.

Напомним, последним клубом в карьере итальянца стал «Зенит», с которым он выиграл чемпионат России 2018/19. В составе петербургской команды Маркизио отыграл девять матчей и забил два гола. Ранее на протяжении 12 лет он защищал цвета «Ювентуса» и провел один год в аренде в «Эмполи».