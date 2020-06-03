Маркус Тюрам может перейти в «Ювентус», где раньше играл его отец

Французский нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может стать футболистом туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает Le10Sport. По информации источника, туринцы наиболее активны в попытках заполучить 22-летнего француза. Отмечается, на Маркуса Тюрама также претендуют «Интер», «Фиорентина» и «Рома».

22-летний Тюрам стал игроком «Боруссии» летом 2019 года, когда перешел в клуб из Менхенгладбаха из «Генгама» за девять миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел в составе «Боруссии» 35 встреч, в которых отличился 12 забитыми мячами и девятью результативными передачами.