Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 10:14,  3 июня 2020
    ggbet
Футбол
0

Маркус Тюрам может перейти в «Ювентус», где раньше играл его отец

Маркус Тюрам может перейти в &#171;Ювентус&#187;, где раньше играл его отец
Маркус Тюрам. Фото: Instagram.

Французский нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может стать футболистом туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает Le10Sport. По информации источника, туринцы наиболее активны в попытках заполучить 22-летнего француза. Отмечается, на Маркуса Тюрама также претендуют «Интер», «Фиорентина» и «Рома».

22-летний Тюрам стал игроком «Боруссии» летом 2019 года, когда перешел в клуб из Менхенгладбаха из «Генгама» за девять миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел в составе «Боруссии» 35 встреч, в которых отличился 12 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Отметим, Маркус Тюрам является сыном бывшего защитника туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» Лилиана Тюрама, чемпиона мира и серебряного призера мундиаля в составе сборной Франции.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров