Маркус Тюрам может перейти в «Ювентус», где раньше играл его отец

Французский нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может стать футболистом туринского «Ювентуса».
Об этом сообщает Le10Sport. По информации источника, туринцы наиболее активны в попытках заполучить 22-летнего француза. Отмечается, на Маркуса Тюрама также претендуют «Интер», «Фиорентина» и «Рома».
22-летний Тюрам стал игроком «Боруссии» летом 2019 года, когда перешел в клуб из Менхенгладбаха из «Генгама» за девять миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел в составе «Боруссии» 35 встреч, в которых отличился 12 забитыми мячами и девятью результативными передачами.
Отметим, Маркус Тюрам является сыном бывшего защитника туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» Лилиана Тюрама, чемпиона мира и серебряного призера мундиаля в составе сборной Франции.
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