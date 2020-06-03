Онлайн-кинотеатр MEGOGO заключил контракт с Национальной баскетбольной ассоциацией.

MEGOGO получил исключительные права на трансляции матчей и показ контента, произведенного НБА, а также право на показ канала NBA-TV. Эксклюзивные права у MEGOGO начнутся с нового сезона НБА. Контракт подписан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что совет управляющих НБА определился с форматом доигровки сезона 2019/20, приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Согласно рекомендациям, регулярный чемпионат доиграют команды, отстающие от зоны плей-офф не более чем на шесть игр. В число таких команд входят «Портленд» (в 3,5 игры от зоны плей-офф), «Новый Орлеан» (3,5), «Сакраменто» (3,5), «Сан-Антонио» (4), «Финикс» (6) на Западе и «Вашингтон» (5,5) на Востоке.