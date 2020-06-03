Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в Майами, поделился мнением о российской и американской полиции.

На данный момент в США бушует волна массовых протестов, причиной которым послужило убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Сравнивая американский и российских полицейских, Торбинский сказал:

«Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке».

Экс-футболист добавил, что у него не возникало проблем с полицией. Был лишь один случай: Торбинского остановили, так как полицейскому показалось, что он ехал агрессивно. Экс-футболист пояснил, что спешил отвезти детей на тренировку, и смог избежать штрафа.

«Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли», — сказал экс-спортсмен, слова которого приводит Sport24.