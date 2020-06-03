Немецкая и австрийская Бундеслиги, португальская Примейра и другие чемпионаты — в нашем традиционном обзоре ставок.

Бременский «Вердер» примет «Айнтрахт» из Франкфурта в вынесенном матче 24-го тура. По мнению комментатора Алексея Андронова, в этой игре надо исходить из ставки не на результат, а на забитые мячи. Он отметил, что у «Айнтрахта» неплохая атака, но сумбурная защита. Андронов предлагает поставить на «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,92.

Португальский чемпионат возобновляется матчем «Фамаликана» и «Порту», и здесь безусловным фаворитом является серебряный призер прошлого чемпионата, ставка на победу которого идет с коэффициентом 1.45. Победа хозяев маловероятна и оценивается в 6.70, ничья — в 4.80.

В чемпионате Австрии особый интерес представляет матч «Зальцбурга» и венского «Рапида». Букмекеры верят в «быков», коэффициент на которых — 1.57. Ничья оценивается в 4.60, а победа «Рапида» идет за 5.00.

В чемпионате Израиля состоится дерби между двумя «Хапоэлями» и двумя «Маккаби». «Хапоэль» Хайфа примет «Хапоэль» из Беэр-Шевы, и аналитики полагают, что преимущество будет на стороне гостей: коэффициент на их победу равен 2.00, в то время как на клуб из Хайфы можно поставить с коэффициентом 3.80. «Маккаби» из Тель-Авива, по мнению букмекеров, имеет больше шансов на победу в матче с «Маккаби» из Хайфы. Ставка на клуб из Тель-Авива идет с коэффициентом 1.85, на команду из Хайфы — с показателем 4.30. Ничья оценивается в 3.60.

В чешской Суперлиге «Баник» принимает «Викторию» Плзень. В букмекерских конторах считают, что остравский клуб имеет меньше шансов выйти из поединка победителем, и дают на победу «Баника» коэффициент 5.20, а на плзеньцев — 1.65.