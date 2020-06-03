Спортивный агент Андрей Митьков назвал причину, по которой с сайта СБР было удалено заявление с критикой действующего главы организации Владимира Драчева.

Накануне правление СБР опубликовало заявление, в котором в жесткой форме раскритиковало Драчева и его методы работы у руля организации. Затем публикация исчезла с сайта, а СБР объяснил это «технической ошибкой».

По информации Митькова, информация не соответствует действительности.

«Заявление Правления СБР (точнее, половины членов – пяти из 10-и) было удалено с сайта СБР после «просьбы» министра спорта РФ Олега Матыцина – первому вице-президенту СБР Алексею Нуждову» — написал Митьков у себя в телеграм-канале.

Также Митьков поделился инсайдом: по его сведениям, накануне Матыцин встретился с Нуждовым и Виктором Майгуровым, а на завтра (3 июня) пригласил Драчева. Однако глава СБР, скорее всего, не успеет вернуться в Москву.