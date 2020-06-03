Американский боец UFC Дастин Порье предположил, как будет проходить титульный бой между чемпионом в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Планируется, что поединок состоится в сентябре 2020 года.

«Джастин, конечно, сильный борец, у него хороший послужной список, но борьба Хабиба — это совсем другое дело. Это не университетская борьба», — заявил Порье в подкасте The Score MMA.

Американец отметил, что Хабибу будет непросто повалить Гэтжи в партер, если тот сможет держаться вдали от сетки. Если же Нурмагомедов прижмет соперника к сетке, то сделает всё, что делал с предыдущими оппонентами.

«Но в центре октагона Гэтжи создаст ему проблемы», — подчеркнул Порье.

Напомним, Порье и Нурмагомедов провели бой осенью 2019 года, он завершился досрочной победой россиянина.