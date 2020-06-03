Нападающий «Алахуэленсе» Джонатан Макдоналд стал участником рекламной акции сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», которая является спонсором клуба.

В матче чемпионата Коста-Рики против «Саприсса» 32-летний форвард вышел на поле в футболке с надписью «Бургер Кинг» вместо фамилии. Болельщики оценили маркетинговых ход спонсора, который конкурирует с сетью «Макдоналдс».

Jonathan McDonald, delantero del Alajuelense de Costa Rica, cambió el apellido en su camiseta y se puso Burger King. pic.twitter.com/v3zduS0bcc — Jon Laucirica (@Jonlaucirica) June 1, 2020

Встреча между «Алахуэленсе» и «Саприссом» завершилась вничью со счетом 2:2. На данный момент клубы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Коста-Рики: «Саприсс» идет на первом месте», «Алахуэленсе» — на втором.

В текущем сезоне Макдоналд принял участие в 35 матчах национального чемпионата, стал автором 13 забитых голов и получил три красные карточки.