Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, сообщила, что вылечилась от коронавируса, однако не может выписаться.

«Как дозвониться до Роспотребнадзора? Сегодня уже 12-й день, ко мне лично не приезжают, не берут мазки. Взяли мазок у мамы три раза, у детей по три раза. У меня – ни разу. Я хочу выписаться! Я здорова полностью!» — заявила Погребняк на своей странице в «Инстаграме».

Она подчеркнула, что не может дозвониться до врачей, никто не берет трубку в поликлинике. По словам Марии, она не хочет сидеть дома еще две недели из-за того, что к ней не едут врачи.

Напомним, Мария и Павел Погребняк, а также трое их сыновей заразились коронавирусом. Недавно девушка сообщала, что вся семья идет на поправку.