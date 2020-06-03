Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о том, вернется ли нападающий Александр Кокорин в состав «сине-бело-голубых». Сейчас он выступает за «Сочи» на правах аренды.

Радимов заявил, что Кокорин — хороший футболист, а за свой проступок уже понес наказание.

«Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Еще важно есть ли у него самого желание», — сказал Радимов, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Экс-футболист предположил, что у Кокорина может быть желание попробовать свои силы в иностранном чемпионате. Радимов подчеркнул, что всё нужно будет обдумать и проанализировать после завершения текущего сезона.

Напомним, главный тренер «Зенита» Сергей Семак заинтересован в том, чтобы Кокорин вернулся в команду.