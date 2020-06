Протесты в США — самая громкая новость на фоне всего, что происходит в мире. Люди выходят на улицы и громят все вокруг, высказывая таким образом свое недовольство и обвиняя в расизме общество после убийства полицейским 46-летнего Джорджа Флойда. Спортсмены не остались в стороне и высказали свое мнение.

Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram видеоролик с двумя детьми с разным цветом кожи, которым такое отличие не помешало дружить. «Мы едины», — написал Ибра под видео.

Американский фигурист с российскими корнями Алексей Красножон считает случившееся отвратительным, так как нельзя судить людей по цвету кожи, ориентации или нации. Спортсмен в интервью Sport24 отметил, ему приятно осознавать, что такое большое число людей сейчас хотят помочь добиться справедливости и наказать полицейского, который виноват. Однако Красножон добавил, что он впервые видит в США такие агрессивные протесты, и считает, что эти люди поступают подло. Он считает, что полицейский был неправ, как и все расисты, но всех виновных в погромах нужно наказать.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в своем Twitter написал, что ему грустно наблюдать за происходящим повсюду, включая Вашингтон. Овечкин считает очень важным уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим и научиться слушать и меняться.

RIP George Floyd ????so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change…pls stay safe….take care each other and family ????????????

