Протесты в США — самая громкая новость на фоне всего, что происходит в мире. Люди выходят на улицы и громят все вокруг, высказывая таким образом свое недовольство и обвиняя в расизме общество после убийства полицейским 46-летнего Джорджа Флойда. Спортсмены не остались в стороне и высказали свое мнение.

Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram видеоролик с двумя детьми с разным цветом кожи, которым такое отличие не помешало дружить. «Мы едины», — написал Ибра под видео.

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We are ONE

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Американский фигурист с российскими корнями Алексей Красножон считает случившееся отвратительным, так как нельзя судить людей по цвету кожи, ориентации или нации. Спортсмен в интервью Sport24 отметил, ему приятно осознавать, что такое большое число людей сейчас хотят помочь добиться справедливости и наказать полицейского, который виноват. Однако Красножон добавил, что он впервые видит в США такие агрессивные протесты, и считает, что эти люди поступают подло. Он считает, что полицейский был неправ, как и все расисты, но всех виновных в погромах нужно наказать.

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в своем Twitter написал, что ему грустно наблюдать за происходящим повсюду, включая Вашингтон. Овечкин считает очень важным уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим и научиться слушать и меняться.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров также высказался по этой проблеме. По его словам, он с огромным сожалением и болью в сердце наблюдает ситуацией и осуждает расизм в абсолютно любых его проявлениях так же, как осуждает и насилие. Задоров добавил, люди, которые позволяют себе любое проявление расизма или даже намек на это отвратительное явление, не были и никогда не будут в окружении хоккеиста.

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Дорогие друзья, я с огромным сожалением и болью в сердце наблюдаю за тем что происходит во многих городах Америки. Я осуждаю расизм в абсолютно любых его проявлениях, так же как я осуждаю и насилие. Люди, которые позволяют себе любое проявление расизма или даже намек на это отвратительное всему сущему явление не были и никогда не будут в моем окружении — будь то личное или профессиональное. Но вот что меня тоже очень расстраивает, это то, что у меня на родине, в России, находятся люди, которые в силу своих комплексов , я уж не знаю каких — может быть в силу комплекса профессиональной несостоятельности, каких то проблем с алкоголем может быть, мы все к этому относимся с пониманием — особенно после увольнения , а может у человека не все хорошо в …. ну вы понимаете, начинают не очень красиво высказываться. И не только обо мне, но и о моих товарищах. Так вот такие подленькие тычки меня тоже очень расстраивают. Прежде всего расстраивают потому, что это мои коллеги, к которым я относился с уважением и всегда был рад сойтись в открытом игровом поединке. Так вот поведение их не соответствует тем прямым и честным отношениям к которым я привык на льду, да и вне площадки. Грустно видеть, как свое достоинство они готовы поменять на, даже не подачку — а возможность подачки, как они отчаянно пытаются пропиарится на большой трагедии, да еще и подлить масла в огонь . Так вот им я бы посоветовал успокоиться и подыскать себе работу. Будет чем заниматься, не все ж о нас горемычных думать. #blacklivesmatter #nohate #noracism

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С заявлением по гибели Флойда выступил омский «Авангард».  Клуб сообщил, что выступает против против расизма и против насилия. Как гласит заявление клуба, это две ужасные вещи, против которых надо выступать открыто и мирно.

Жена Михаила Сергачева Елизавета в своем телеграм-канале написала, что протесты «вылились в какую-то жесть», так как на них начали избивать людей и все крушить. По мнению девушки, это очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость.

Легкоатлетка Дарья Клишина в прямом эфире с Марией Командной в Instagram заявила, что она не понимает, почему какой-то слой населения до сих пор думает, что он ниже других.

«Мы, белые, так не думаем. Это темнокожие почему-то отделяют себя. У них такое мировоззрение», — считает Клишина.