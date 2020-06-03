Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих отношения с другими спортсменками. Она подчеркнула, что общается с фигуристками на соревнованиях.

«Я общаюсь хорошо со Стасей Константиновой, с Женей Медведевой. Чем старше девушка, тем с ней легче найти язык. Конечно, когда на соревнования приезжают 10-12-летние девочки, с ними сложно найти контакт», — сказала Туктамышева в эфире Sportcast.

Фигуристка подчеркнула, что является коммуникабельным человеком и нуждается в общении, поэтому поддерживает хорошие отношения с другими спортсменами. Туктамышева посетовала на то, что живет в Санкт-Петербурге, а большинство фигуристок находятся в Москве.

«И тут у меня не так много друзей, поэтому нет возможности больше общаться вне соревнований. Но когда приезжаем на соревнования, мы, конечно, ходим куда-то, прогуливаемся», — сказала спортсменка.