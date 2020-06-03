Лыжник Илья Черноусов, сменивший российское спортивное гражданство на швейцарское, заявил, что намерен выступить на следующей Олимпиаде.

На Играх в Сочи-2014 Черноусов стал бронзовым призером в составе сборной России, затем переключился на выступлении в марафонах и не бегал на Кубке мира.

Спортсмен признался, что марафоны стали интересным опытом, однако он хочет вернуться на Кубок мира и не испытывает проблем с мотивацией.

«Летом мне придётся много тренироваться и пройти окончательные процедуры для получения швейцарского паспорта. Цель – выступить за Швейцарию на Олимпиаде», — сказал Черноусов, слова которого приводит телеграм-канал «На 25-м километре» со ссылкой на TV2.