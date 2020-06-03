Российский лыжник Илья Черноусов, перешедший в сборную Швейцарии, не боится, что его сочтут предателем в родной стране.

«Да уже сочли. Но это просто был один человек. Я думаю, всё хорошо – я не первый спортсмен, который это делает. Друзья в России восприняли это положительно, даже спросили, почему я не сделал это раньше. Им сложно понять, что такие вещи требуют времени», — заявил Черноусов слова которого приводит телеграм-канал «На 25-м километре» со ссылкой на TV2.

Напомним, Черноусов выступал за сборную России и стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи-2014. Затем спортсмен перестал бегать на Кубке мира и сосредоточился на выступлении в марафонах, однако теперь хочет попасть в сборную Швейцарии и выступить на следующей Олимпиаде.