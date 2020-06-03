Латвийский защитник подмосковных «Химок» Дайрис Бертанс заявил, что после матчей в Евролиге ему сложно было настраиваться на игры Единой лиги ВТБ.

«Тяжело собраться на такие матчи, если после двух тяжёлых игр в Евролиге ты потом летишь в Саратов, где в зале температура +8 градусов, а в раздевалке так воняет, будто там кто-то уже неделю назад умер», — заявил Бертанс, слова которого приводит журнал Sporta Avīze.

Напомним, в минувшем сезоне Евролиги, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Бертанс принял участие лишь в семи матчах. Баскетболист пропустил большую часть регулярного чемпионата из-за травм. В среднем игрок проводил на паркете 17 минут, набирая 4,6 очка и отдавая 1,1 передачи, при точности дальних бросков 42,9%.