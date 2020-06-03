Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал стихотворение, посвященное норвежке Терезе Йохауг.

В историях своего «Инстаграма» Легков показал подаренную ему книгу Александра Вулых «Люди в переплете», подписанную автором. Также лыжник сфотографировал страницы, на которых напечатано стихотворение под названием «Трещинка Терезы Йохауг».

«И когда фигачит ветер в харю, лыжницы летят, не дуя в ус, только вот с Терезою Йохауг получился форменный конфуз», — говорится в стихотворении Александра Вулых.

Напомним, Тереза Йохауг была дисквалифицирована за применение запрещенного вещества клостебола. Спортсменка утверждает, что он содержался в бальзаме для губ, которым она пользовалась. Отбыв срок отстранения, норвежка вернулась в спорт.