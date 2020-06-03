Российский тренер Александр Касперович сообщил, когда прибудет в Болгарию для подписания контракта с местной биатлонной федерацией.

«15 июня мы с Норицыным будем уже в Болгарии. Там и подпишем контракты. Уже сейчас ведем работу в удаленном режиме, что касается карантина, когда мы прибудем на место, этот вопрос сейчас решается», — заявил Касперович, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, в мае стало известно, что Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону. В его тренерском штабе будет работать Виталий Норицын, который в минувшем сезоне был наставником женской сборной России.

Специалисты сообщали, что уже достигли договоренности с Федерацией биатлона Болгарии, однако не могли подписать контракты из-за закрытых границ.