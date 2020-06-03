Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила с днем рождения хореографа Даниила Глейхенгауза. Сегодня, 3 июня, специалисту исполнилось 29 лет.

На своей странице в «Инстаграме» Загитова опубликовала поздравительную историю, показав две забавные фотографии с хореографом.

Напомним, Глейхенгауз работает в группе Этери Тутберидзе и ставит программы всем её подопечным. Он также сопровождает спортсменов на соревнования и принимает активное участие в тренировочном процессе.

Глейхенгауз начинал карьеру как фигурист-одиночник и выступал на чемпионате мира среди юниоров, однако из-за серьезной травмы голеностопа перешел в танцы на льду, а затем завершил соревновательную карьеру.