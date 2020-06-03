Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о болельщиках, которые оставляют неадекватные комментарии и сообщения в социальных сетях спортсменов.

Он подчеркнул, что свобода интернета не предполагает экстремизм, поэтому необходимо отслеживать по IP-адресам тех, кто присылает угрозы.

«Строго говоря, фанаты, согласно научному определению в психологии, — не совсем здоровые люди», — заявил Траньков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-спортсмен добавил, что во время его карьеры были не фанаты, а поклонники и болельщики. Сейчас же люди, комментирующие фигурное катание, и даже журналисты не задумываются, к чему могут привести неосторожные слова, уверен Траньков.

«Единственный совет молодым спортсменам – выбросить все это в мусор. Ни на одну миллиардную процента в карьере просмотр соцсетей не поможет», – сказал Траньков.