Московский ЦСКА второй раз подряд возглавил рейтинг лучших хоккейных клубов Европы по версии HockeyArchives.

Как и в прошлом году, московские «армейцы» обошли «Лулео», выступающий в шведской лиге. Тройку лидеров замкнул казанский «Ак Барс», на четвертом месте расположился петербургский СКА.

В топ-20 также вошли еще четыре клуба Континентальной хоккейной лиги: «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит» и омский «Авангард».

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции, СКА — второе. Сезон был завершен досрочно после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.