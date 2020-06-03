Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответит на вопросы болельщиков.
Все желающие могут оставить свои вопросы в комментариях под постом в группе ОКР. Ответы на вопросы можно будет увидеть в ролике, который будет опубликован в сообществе.
«Автору самого креативного вопроса достанется подарок от Олимпийского комитета России», — говорится в сообщении ОКР.
Напомним, Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. На данный момент она тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера и проживает в Торонто.
В ответе от Евгении жду лишь одно слово: «Да» или «Нет».
Вопрос: Права ли я в своём предположении, что Евгения обходит молчанием часто задаваемый ей вопрос о причине ухода от тренера Тутберидзе по причине того, что в ней борются два чувства: сильная обида на Тутберидзе и одновременно — благодарность за её помощь, как тренера, в прежние годы?
Прошу задать мой вопрос точно так, как он изложен. Право каждого человека — отвечать или нет на любой поставленный вопрос. Я отнюдь не хочу, чтобы мой Вопрос перерос в Допрос.