Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответит на вопросы болельщиков.

Все желающие могут оставить свои вопросы в комментариях под постом в группе ОКР. Ответы на вопросы можно будет увидеть в ролике, который будет опубликован в сообществе.

«Автору самого креативного вопроса достанется подарок от Олимпийского комитета России», — говорится в сообщении ОКР.





Напомним, Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. На данный момент она тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера и проживает в Торонто.