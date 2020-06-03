Диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев покинул кемеровский клуб, сообщает пресс-служба в «Твиттере».

«Виктор Полетаев покидает «Кузбасс». Спасибо за все, Витя! Желаем удачи», — гласит сообщение клуба.

Ранее СМИ сообщали, что волейболист может пополнить состав петербургского «Зенита». Полетаев выступал за «Кузбасс» с 2017 года и стал чемпионом России в 2019 году. Команду на тот момент возглавлял финский специалист Туомас Саммельвуо, который сейчас является главным тренером «Зенита».

Помимо «Кузбасса», Полетаев также выступал за казанский «Зенит» в период с 2013 по 2016 год. В составе сборной России диагональный является двукратным победителем Лиги наций.