Новый старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов уверен, что в команде не возникнут конфликтные ситуации из-за ухода Виталия Норицына.

Ранее Анфиса Резцова сообщила, что половина команды выступала за то, что продолжить работу с Норицыным.

«Никаких предвзятых отношений у нас ни с кем нет. Разговаривали с Куклиной, Мироновой. Не думаю, что какие-то конфликтные ситуации могут создаться из-за этого. Просто никто не ожидал, что буду я тренером», — заявил Шашилов, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что все биатлонистки сборной знакомы с ним и с направлениями его работы. Также все имеют личных тренеров, к которым Шашилов испытывает доверие.

Напомним, в мае Шашилов был включен в тренерский штаб, однако его кандидатуру должны утвердить в Министерстве спорта.