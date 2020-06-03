В ЦСКА подтвердили, что Ахметов выбыл до конца сезона

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов подтвердил, что полузащитник Ильзат Ахметов пропустит оставшуюся часть сезона.
«Остаток нынешнего сезона он, разумеется, пропустит. Что касается сроков реабилитации, то ЦСКА объявит о них позже», — сказал Керимов, слова которого приводит РИА «Новости».
Напомним, во вторник, 2 июня, Ахметов был прооперирован в Германии по поводу травмы плеча, которую получил в матче с «Зенитом».
Ахметов защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года, ранее он выступал за казанский «Рубин» и перебрался в Москву на правах свободного агента. В текущем сезоне РПЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, хавбек отыграл 21 матч и стал автором двух забитых голов.
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