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  • 18:12,  3 июня 2020
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Футбол
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В ЦСКА подтвердили, что Ахметов выбыл до конца сезона

В ЦСКА подтвердили, что Ахметов выбыл до конца сезона
Ильзат Ахметов и куриное яйцо. Фото: Twitter.

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов подтвердил, что полузащитник Ильзат Ахметов пропустит оставшуюся часть сезона.

«Остаток нынешнего сезона он, разумеется, пропустит. Что касается сроков реабилитации, то ЦСКА объявит о них позже», — сказал Керимов, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, во вторник, 2 июня, Ахметов был прооперирован в Германии по поводу травмы плеча, которую получил в матче с «Зенитом».

Ахметов защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года, ранее он выступал за казанский «Рубин» и перебрался в Москву на правах свободного агента. В текущем сезоне РПЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, хавбек отыграл 21 матч и стал автором двух забитых голов.

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