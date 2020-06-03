Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала забавное видео со своей собакой Масару.

На видео, которое Алина опубликовала в историях своего «Инстаграма», она смеется над тем, как Масару чихает.

Напомним, Загитова получила собаку породы акита-ину в подарок от японских властей после того, как одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Вчера, 2 июня, фигуристка прибыла на тренировочную базу в Новогорск, где уже стартовал предсезонный сбор группы Этери Тутберидзе. Спортсменка пока не может приступить к ледовым тренировкам, так как для начала должна пройти тестирование на коронавирус. Ранее она посетила школу «Самбо-70» и провела занятие в тренажерном зале.