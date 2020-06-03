Министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус огласил задачу, поставленную перед новокузнецким «Металлургом».

«Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев поставил задачу, чтобы в течение трёх лет „Металлург“ вышел в КХЛ», — заявил Мяус, слова которого приводит РИА «Новости».

Он добавил, что на данный момент ведется активная работа по ремонту старой ледовой арены в городе, она должна быть готова к сентябрю.

По мнению Мяуса, нельзя оставить Новокузнецк без большого хоккея, поэтому следующим шагом станет создание обновленной команды. Также стоит задуматься о развитии детско-юношеского хоккея в регионе, подчеркнул специалист.

«Сейчас нам надо создать команду и завершить реконструкцию дворца. И если мы эти задачи решим, то будет ставиться задача выхода в плей-офф чемпионата ВХЛ», — сказал Мяус.