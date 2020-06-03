Твит о переносе презентации PlayStation 5 из-за массовых беспорядков в США стал самым популярным сообщением на игровую тематику в «Твиттере». Анонс оценили более 500 тысяч пользователей социальной сети.

До этого рекордсменом был твит от Nintendo of America. Та публикация собрала 356 тысяч лайков, в ней было опубликовано обращение экс-президента американского подразделения компании Реджи Фис-Эме к фанатам.

Напомним, вчера, 2 июня, компания Sony объявила об отмене презентации игр для приставки нового поколения PS5. Презентация была запланирована на 4 июня, на ней компания обещала показать пользователям, как выглядит будущее гейминга. Как сообщили в Twitter Playstation, компания не считает, что сейчас подходящий момент для празднования, хочет отойти в сторону и позволить более важным голосам быть услышанными.