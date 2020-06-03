А Гетце уже 28. Тому самому, который, выйдя на замену в финале ЧМ 2014, сразил Аргентину в дополнительное время, добыв титул чемпионов мира.

Этот гол пока делит карьеру Марио на до и после. Все, что было до – стремительный путь наверх золотого мальчика футбольной Германии. Все, что после – скольжение вниз.

Три сезона после того чемпионата мира были для Гетце плохими. Вернувшись в «Боруссию», немец в основном лечился: диагноз метаболического заболевания, что заставляло его очень быстро набирать вес. Из-за этого он потерял скорость и перестал вписываться в динамичный футбол Дортмунда.

Прошлый сезон Гетце по статистике хоть и вышел неплохим – 7 голов, 7 передач. Но и тот не спас Марио от непродления контракта.

За 10 дней до своего 28-летия дортмундская «Боруссия» объявила о расставании с игроком. Гетце не вписывается в тактические лоскуты главного тренера Люсьена Фавра. Схема 3-4-3 не для него.

«Я разговаривал с Гетце, эта система ему не подходит. Нужно сказать правду об этом», – признается Фавр.

Контракт Гетце с «Боруссией» заканчивается 30 июня. Марио добивает текущий спурт в Бундеслиге, а дальше отправляется в свободное плавание.

Скорее всего, Гетце покинет Бундеслигу – несмотря на проблемы, претендентов на него хватает везде. Хотя, понятно, что парень – игрок специфический. «Десятка» – через которую нужно строить игру. Таким нынче в современном футболе сложно, если ты не Лионель Месси. Тормозящие карьеры Иско и Озила – это только подтверждают.

Возможно, карьеру Гетце давно бы уже спас Юрген Клопп. Тренер звал его к себе в «Ливерпуль» еще в 2016-м, однако не срослось. А сейчас Гетце, как кажется, «Ливерпулю» просто не нужен – Мане и Салах намного быстрее.

Гетце нужно сменить обстановку и отправиться в путешествие в Ла Лигу или Серию А. В клуб относительно средней руки, где его талант художника вновь бы заполыхал теми красками, которые особенно востребованы в этих лигах.

Ренессанса Гетце и пожелаем.