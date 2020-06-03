Полузащитник ЦСКА Никола Влашич обозначил готовность играть в ведущих лигах Европы. По словам хорвата, ранее он не был готов ко всем вызовам, которые требуют переезд в другую страну. Сейчас же готов играть везде, где нужно.

«Лично я никогда не сомневался, что смогу играть в любой лиге мира. Я стал опытнее, прошел через многое, сыграл более 200 матчей, стал физически сильнее, теперь у меня есть четкое представление о том, чего ведущие лиги требуют от игроков», — приводит слова Влашича Jutarnji List.

Влашич отметил, что действительно готов и весь вопрос в том — насколько реалистично говорить о любом трансфере в настоящий момент. Тем не менее, Влашич не имеет проблем и будет играть за ЦСКА в следующем сезоне, будет делать все возможное, чтобы взять титул.

В марте сообщалось, что хорватский полузащитник может стать футболистом мадридского «Реала».