Андрей Аршавин в 100-м матче за "Кайрат". Фото: официальная группа "Кайраат" в ВК

Андрей Аршавин в 100-м матче за "Кайрат". Фото: официальная группа "Кайраат" в ВК

Экс-полузащитник «Локомотива», «Терека» и «Крыльев Советов» Лари Кингстон поведал о том, как столкнулся с расизмом в России.

По его словам, было несколько случаев. Один из них произошел в супермаркете в Самаре, где компания имитировала выкрики обезьяны. Затем в «Локомотиве» один из фанатов на парковке обвинил Кингстона в поражении, назвав обезьяной.

«На поле тоже был один неприятный эпизод, когда «Локомотив» встречался с «Зенитом» — Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово «обезьяна». Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Подобные вещи случаются», — приводит слова Кингстона «Спорт-Экспресс».

Отметим, что эпизод с Аршавиным Кингстон вспоминал еще в 2011 году.

В российском чемпионате Кингстон выступал с 2004 по 2007 год.