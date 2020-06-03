Тульский «Арсенал» объявил о пролонгации контрактов до конца нынешнего сезона с тренерским штабом Игоря Черевченко и четырьмя игроками.

Контракт продлены с главным тренером Игорем Черевченко, а также его ассистентами Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко.

Помимо тренеров соглашения до конца сезона продлили игроки — вратарь Юрий Лодыгин, защитний Максим Володько, полузащитник Александр Ломовицкий и хавбек Даниил Лесовой.

«Арсенал» с 28 очками после 22 туров, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В данный момент турнир остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпионат возобновтися РПЛ 19 июня. «Арсенал» 20 июня на своём поле сыграет с московским «Спартаком».