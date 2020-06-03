Капитан ЦСКА, двукратный победитель Евролиги в составе армейского клуба, центровой Кайл Хайнс покинул московский клуб. ЦСКА официально объявил об уходе игрока, который провел 7 сезонов в клубе.

Ранее сообщалось, что Кайл Хайнс продолжит карьеру в итальянском «Милане», однако официального сообщения на этот счет не было.

Хайнс записал трогательное сообщение в адрес армейского клуба, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку. Функционер ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что в ЦСКА до последнего надеялись сохранить Хайнса.

Напомним, быскетболист выступал в составе ЦСКА с 2013 года. В составе ЦСКА Хайс првоел 414 матчей, что является пятым показателем в клубной истории. В его активе 3227 очков, 1703 подбора и 284 блок-шота.