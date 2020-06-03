Форвард «Барселоны» Лионель Месси, не принимавший участия в тренировке команды в общей группе, начал тренироваться. По информации Mundo Deportivo, пропуски аргентинца не связаны с травмой.

Как отмечает источник, лидер клуба занимался индивидуально, что не помешает ему продолжить подготовку к матчам чемпионата Испании.

Также в общей группе занимались восстановившиеся после травм Самуэль Юмтити и Ансу Фати. К тренировкам первой команды привлекали ряд молодых игроков.

32-летний Месси в текущем сезоне сыграл в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал двенадцать голевых передач.