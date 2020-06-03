Бывший голкипер сборной России и «Зенита», а также экс-функционер петербургской командыы Вячеслав Малафеев выразил отношение к возобновлению РПЛ.

По его словам, идея доиграть чемпионат — хорошая, поскольку все соскучились по футболу. Малафеев отметил, что замечательно, что все продолжится и решит борьбу футбол, а не коронавирус.

10% зрителей это лучше, чем ничего. Да, кто-то не попадёт на стадион, но они смогут смотреть по телевизору. Я думаю, что примут все меры безопасности, они, наверное, будут беспрецедентными. Болельщиков рассадят как можно дальше. Таким образом контакты будут минимизированы», — приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Напомним, 1 июня Малафеев покинул «Зенит». После этого полыхнул громким интервью, в котором рассказал о некоторых инсайдах изнутри «Зенита».