Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков рассказал о закрытии бара в столице, который он содержал вместе другим фигуристом Федором Климовым. Причиной, по которой закрылось заведение, — коронавирус.

Траньков рассказал, что бар продержался пару месяцев, но, как и многие заведения, мы не смог совладать с длительной паузой. Бывший фигурист отметил, что слишком много средств нужно было на спасение, чуть меньше 3 миллионов рублей.

«Получили от Яндекса диплом с рейтингом 4,5 звезды, это высокий показатель. Вот все, что осталось. Мы работали в белую, честно, экономить нелегально не могли», — отметил Траньков «Спорт-Экспрессу».

По словам Транькова, пострадала вся индустрия развлечение, в том числе ледовые шоу, из дохода в которых фигуристы вкладывались в бар.