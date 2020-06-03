Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что иногда его пытаются обмануть мошенники.

Экс-функционер петербургского клуба, отметил, что все люди, у которых есть деньги, их либо уже обманули, либо рано или поздно обманут.

«Они втираются в доверие, а когда ты расслабляешься, тебе бьют в спину. Человек так устроен. Историй очень много», — приводит слова Малафеев «Чемпионат».

Напомним, 1 июня Малафеев перестал работать в «Зените». Ранее он выступал за петербургский клуб на протяжении всей карьеры с 1999 по 2016 год.