Наставник «Ростова» Валерий Карпин поведал о подготовке клуба к рестарту сезона, который намечен на 19 июня.

Карпин, слова которого цитирует официальный сайт клуба, отметил, что после домашних тренировок приятно возвращаться на поле. Впереди у его команды большая работа, ведь придется играть два матча в неделю.

«У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону», — рассказал Карпин.

Главный тренер «Ростова» подчеркнул, что как и было указано в постановлении губернатора, команда работает группами не более 15 человек, а вратари тренируются отдельно.