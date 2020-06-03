УЕФА дисквалифицировал турецкий «Трабзонспор» от участия в еврокубках сроком на один сезон. Клуб не сможет участвовать в турнирах под эгидой организации из-за нарушения правила финансового фэйр плей.

Правила финансового фэйр-плей «Тразборспор» нарушил в июле прошлого года. Тогда турецкий клуб заключил с УЕФА мировое соглашение с рядом условий, которое не смог выполнить. Таким образом, «Трабзонспор» пропустит один из еврокубковых турниров в сезонах-2020/21 и 2021/22.

В данный момент «Трабзонспор» лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции, опережая идущий следом Башакшехир» по дополнительным показателям.

Напомним, «Трабзонспор» был соперником «Краснодара» по розыгрышу Лиги Европы.