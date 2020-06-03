Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о неожиданных вещах, которые случились с ней на карантине.

Фигуристка отметила, что немножко поменяла свою деятельность по сравнению с обычной — побывала в роли тренера, а не исполнителя.

«Когда ты сама составляешь план тренировок, начинаешь больше анализировать и понимать, что действительно нужно – это помогает спортсменам. Только на карантине поняла, что это развивает. Для меня это стало откровением, – сказала Туктамышева в эфире Sportrecs.

Напомним, в прошлом Туктамышева дважды была третьей на этапах Гран-при, но не сумела пробиться на чемпионат Европы в Граце из-за четвертого места в чемпионате России.

Ранее российская фигуристка рассказала о своих отношения с другими спортсменками.