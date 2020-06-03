Бывший сотрудник «Зенита» Вячеслав Малафеев снова заговорил о своих взаимоотношениях с нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой. Малафеев не знает и не понимает, что произошло между ним и нападающим.

Вячеслав предполагает, что кто-то донёс ему не ту информацию, а возможно, он не так всё понял.

«Его претензии выглядят так: Малафеев решил меня куда-то отдать. Как вы себе это представляете? Я прихожу в ноябре и в декабре уже говорю Манчини: „Мистер, Дзюба — аут“. Как я это мог сделать? Я же с ним сидел рядом в раздевалке, и у меня даже вещи из шкафчика не пропадали», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

Напомним, с 1 июня Малафеев не является сотрудником «Зенита». Ранее он работал в селекционной службе клуба, а до этого играл на позиции вратаря с 1999 по 2016 годы.