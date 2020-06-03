Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин опроверг слухи от Василия Уткина о возможном назначении на пост главного тренера тульского «Арсенала».

«Переговоры с «Арсеналом»? Я ни с кем не говорил!» – приводит слова Семина издания Metaratings.

Ранее известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале чирканул, что Семин может стать следующим главным тренером тульского «Арсенала». В данный момент этот пост занимает Игорь Черевченко, соглашение которого истекает летом 2020 года.

Недавно тренерский штаб Черевченко продлил соглашения до конца текущего сезона. Юрий Семин с 1 июня является безработным — с ним не продлили контракт в московском «Локомотиве».